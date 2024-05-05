Balıkesir’de jandarma ekipleri iki ilçede izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ile kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde şüphelilerin izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapmak suretiyle haksız kazanç elde edeceğini tespit etti. Ekipler tarafından yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik geçtiğimiz gün bulundukları adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda; Roma ve Bizans dönemine ait 72 obje, Roma dönemine ait 1 mermer heykel başı, 1 dedektör, 1 endoskopik kamera, 1 kazı malzemesi, 3 litre benzin ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.