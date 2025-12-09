Bakan Yerlikaya, operasyonlarla birlikte vatandaşların maddi ve manevi zarara uğramasının engellendiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

– 24 il merkezli operasyonlarda 68 şüpheli tutuklandı.

– 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

– Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında siber suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu: "Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım."