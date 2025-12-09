Grup adına açıklamayı yapan Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Mucahid Berber, özellikle yüzde 50’nin üzerindeki atık su zammına karşı çıktıklarını, üniversite kampüs alanının dar kalmasına yol açacak projeye “hayır” dediklerini ve şehrin geleceğini ilgilendiren yatırımların yanlış yerlere yapıldığını vurguladı.

%50’NİN ÜZERİNDEKİ ATIK SU ZAMMINA “HAYIR” DEDİLER

Aralık ayı meclisinde görüşülen 2026 yılı Katı Atık ve Atık Su Tarifeleri’nde atık su bedeline yüzde 50’nin üzerinde zam öngörüldü. Zamla birlikte hane başına aylık 60 TL olan bedelin 100 TL’ye çıkarılması planlanıyordu.

Saadet Partisi Demokrat Parti Grubu, “Enflasyonun yüzde 30’lu rakamlarda olduğu açıklanırken yüzde 50’nin üzerinde zam kabul edilemez” diyerek maddeye ret oyu verdi. Zam, AKP ve CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. MHP Grubu ise çekimser kaldı.

BURSA KÜLTÜR VE TANITIM BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞE RET

İnegöl Belediyesi’nin Bursa Kültür ve Tanıtım Birliği’ne üye olması gündeme gelmişti. Turizm komisyonu tarafından yapılan incelemede yıllık yaklaşık 3 milyon TL aidat ödeneceği ve İnegöl’e somut bir katkı sağlamayacağı belirtildi. Turizm Komisyonu’nun oy birliğiyle reddettiği üyelik talebi, mecliste de kabul görmedi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ DAR KALACAK PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR

Uludağ Üniversitesi İnegöl Kampüsü’nde etap etap yenileme projesi için zemin etüt masraflarının belediye tarafından karşılanması talebi ile ilgili açıklama yapan Fatih Berber mevcut 37 dönümlük kampüs alanı zaten yetersiz olduğunu, yerinde yüksek katlı binalarla yenileme yapılmasının, öğrenci sayısını artıracak ancak alanı daraltacağını ifade etti.

Berber: “İnegöl’ün “il olma” iddiası varken vizyoner bir kampüs projesi ortaya konmuyor. Şehrin dışında orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerinde 500 dönüme yakın alanlar bulunmasına rağmen kullanılmıyor.” Dedi.

Bu gerekçelerle Saadet Partisi Demokrat Parti Grubu maddeye “hayır” oyu kullandı. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

YÜZME HAVUZU YANLIŞ YERE YAPILIYOR

Alanyurt’ta belediyeye ait 1 dönümlük arsanın 2018’de İŞKUR’a bedelsiz tahsis edildiği, şimdi bu tahsisin kaldırılarak aynı arsaya yarı olimpik yüzme havuzu yapılmak istendiği belirtildi.

Grup, tahsisin kaldırılmasına teknik olarak “evet” derken, asıl eleştiriyi havuzun yeri konusunda yaptı. Berber, 50 milyon TL’ye mal olacak yatırımın, 1 dönümlük dar bir alana sıkıştırıldığını belirterek daha önce hastane, adliye, belediye binası ve hükümet konağı gibi kamu yatırımlarının da yanlış yerlere yapıldığı hatırlatıldı. Berber, yöneticilerin yatırımlarla ilgili yeni İnegöl bölgesi yerine eski şehir merkezinde ısrar ettiğini ifade etti.

Açıklamada, “Kamu kurumları Yeni İnegöl’e gitmezken vatandaşlardan o bölgeye rağbet göstermesini beklemek gerçekçi değil” denildi.

“GÜNÜ KURTARMA ANLAYIŞI İNEGÖL’ÜN GELECEĞİNİ KARARTIYOR”

Basın açıklamasının sonunda Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber şu ifadeleri kullandı: “Maalesef sadece belediye değil, diğer kamu kurumları da 20-50 yıllık plan yerine günü kurtarma peşinde. Bu anlayış, İnegöllülerin cebinden milyonlar alıyor, geleceğinden yıllar çalıyor. Saadet Partisi Demokrat Parti Meclis Grubu olarak ana muhalefet görevimizi yapmaya, şehrin gerçek sorunlarını ve çözüm önerilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

