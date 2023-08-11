Bilecik’te sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşitli yerlerindeki şelalelere akın ederek hem piknik yaptı, hem de serinledi.

Bilecik ve çevre illerden başta Suuçtu, Çalkara, Abadiye, Kınık, Dereboyu, Göksu şelalelerine gelen vatandaşlar doğa harikası manzaralar karşısında hem piknik yaparken, hem de serinlemek içinde suya giriyor. Buralarda su derinliği yer yer 25 metreyi bulurken, vatandaşlar kayaların üstlerinden suya atlayarak, berrak suyunun tadını çıkartılıyorlar. Su kenarında da piknik yapan vatandaşlar bu doğa harikalarına adeta hayran kalıyor.

Adana’dan Bilecik’e gelen ve tarihi, turistlik ve yeşil alanlarına hayran kaldığı söyleyen Ahmet Kor, "Bugün Abadiye köyündeki şelaleye geldik. Buraya piknik amaçlı geldik, ama suyun berraklığı ve güzelliği görünce suya girerek yüzdük ve serinledik. Bilecik göletleri ve şelaleleri ile saklı bir cennet gibi. Buralar vatandaşların gelip piknik yapacak serinleyeceği güzel yerler. Buraların kıymetini bilmemiz gerekir. Buralı kirletip bırakmamamız gerekir" dedi.