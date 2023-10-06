İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyon toplantısında görüşülen Türkiye’de ki göçmen ve sığınmacılara yönelik gündeme ilişkin flaş açıklama yaptı. Türkoğlu, toplantıda sığınmacıların güvenli ve gönüllü dönüş süreçleri hakkında kendilerine sunum yapıldığını belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaptığı yazılı açıklamasında, “Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonumuzun toplantısında sığınmacılar sorunu ana gündem maddemizdi. Göç İdaresi Başkanı ve diğer Başkanlık temsilcilerinin; düzensiz göç ile mücadele, Türkiye’de bulunan göçmenler, göç ve uyum politikaları ile sığınmacılar ve güvenli/gönüllü dönüş süreçleri konularındaki sunumunu dikkatle dinledik. Ülkemizin beka sorunu ile ilgili görüşlerimizi de dile getirdik” diye konuştu.