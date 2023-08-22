Meydana gelen olayda, bir otomobile yönelik silahlı saldırı sonucunda içeride bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Barış Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobile 3 şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla meydana geldi. Saldırının hemen ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saldırı sonucunda başından yaralanan 15 yaşındaki G.Ç., ilk olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak buradaki ilk tedavinin ardından durumu ciddiyetini koruduğu için Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen kız çocuğunun yaşamını kaybettiği bildirildi.

Olayın hemen akabinde, saldırıyla bağlantılı oldukları düşünülen O.O, B.Ö. ve F.Y. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.