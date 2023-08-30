Şile Belediye Başkanlığı tarafından imal edilen aydınlatma direkleri ve led ışıklandırma sistemleri 3.etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 2019 yılında göreve geldikten hemen sonra projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı ancak pandemi, seller ve asrın felaketi gibi bir çok olumsuz hayat gerçekleriyle mücadele ederken aynı zamanda ilçenin gelişimi ve özellikle turizm yönünde değişim olmalı düşüncesiyle projelendirilen İlçenin girişleri ve önemli ana arterlerinde ilçenin temel değerlerinden olan Şile Bezi Motiflerinin yer aldığı led ışıklar ve onunla birlikte Şile Feneri, Şile Palamut Balığı simgelerinin yer aldığı aydınlatma çalışmaları İlçenin çehresini değiştirdi. Vatandaşların ve uzun süre İlçeye gelemeyen vatandaşların karşılaştıkları değişim beğeni kazanırken Başkan Ocaklı ve ekibine teşekkür ettiler.

Üsküdar Caddesi 3.Etap Aydınlatma Çalışmalarında Finale Doğru Adım Adım

Şile Belediye Başkanlığı tarafından imal edilen aydınlatma direkleri ve led ışıklandırma sistemleri ilk olarak Sanatçılar caddesinde uygulamaya alınmış ve sonrasında Üsküdar caddesi ilk etap çalışmalarının ardından Kumbaba Caddesi, Ahmetli Kavşağı ile Kumbaba sapağı arasında devam ederken aynı güzergahta 3.etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kumbaba Caddesi ile Vasiyet yokuşunun tamamını içine alan aks üzerinde sürdürülen aydınlatma çalışmalarında adım adım sona yaklaşıldığı belirtildi. Vasiyet noktasından Üsküdar caddesi şehir merkezine inen güzergah 2.etap olarak daha önce tamamlanmış olup aynı şekilde Cumhuriyet caddesi de adeta ışıl ışıl oldu. Bir diğer çalışma olarak otoban bağlantı yolu olarak bilinen güzergah aydınlatılmış olup böylelikle Şile Merkezine iki ayrı giriş yolu İlçenin kimliğine yakışır bir şekilde düzenlenmiş ve karanlık ana caddeler Şile ilçesine yakışan Şile Bezi motif görselleriyle adeta ışıl ışıl oldu. Ayrıca Fener Caddesi güzergahında yapılan aydınlatma çalışmalarında uygulanan Şile Feneri motifi Dünya’nın en büyük deniz fenerleri arasında yer alan Şile Fenerine ev sahipliği yapan Fener Mahallesine yakışan bir çalışma olarak kamuoyunda yorumlanırken aynı çalışma bu kez karanlık yollara adeta mahkum edilen Şile Liman yolu güzergahı da Şile Palamut Balığı simgesini taşıyan aydınlatma sistemiyle bir bütünlük kazandı.

Tüm çalışmalar aynı şekilde Ağva’da ilk etap olarak Şile caddesinde başladığı ve oteller bölgesi olarak bilinen Yakuplu Caddesi sil baştan yenilenerek Ağva’ya ve turizme yakışan bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer Ağva Merkezinde tamamlanması gereken güzergâhların tamamlanacağını ve ekiplerin Şile Merkez 75.yıl caddesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirttiler. Ayrıca tüm bu çalışmalarda kullanılan tüm malzemelerin Şile Belediyesine ait atölyelerde hazırlandığına dikkat çekildi.

ŞİLE VE AĞVA İÇİN HİZMET BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ..

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da göreve geldiğimiz günden bu zamana onca yaşadığımız olumsuzluklara rağmen Şile Belediyesi her alanda kendi imkanlarıyla görevini sürdürdü. Pandemi,Orman Yangınları,Sel Baskınları gibi onca doğal felaketlerin yanında bir 6 Şubat Depreminde adeta Küçük bir Şile Belediyesi kurduk bölgede .Ancak her şeye rağmen ilçemizde projelerimizi adım adım yerine getirmeye çalışıyoruz. Karanlık sokaklarımız klasik sokak aydınlatmaları, İlçemize yakışmıyor dedik ve kültür değerlerimizi simgeleyen aydınlatma sistemlerimizi kendi atölyelerimizde imal edilen aydınlatma direklerimizi ve sokak düzenlemelerimizi sürdürüyoruz.Bu çalışmalarımızdan bazıları rahatsız olsada bizim için önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyeti bu bize yeter ifadelerini kullandı.