İstanbul Silivri’de yapımı devam eden bir binanın çatısında izolasyon sırasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de bulunan yapımı devam eden bir siteye ait bloğun çatısında izolasyon sırasında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.