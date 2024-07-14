Silivri’de otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan müdahale ediliyor. Yangının olduğu bölgeye gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Özellikle çiftlik bölgeleri tamamen yanmış durumda. Oradaki insanları tahliye ettik, tahliye etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Silivri’nin Gazitepe Mahallesi’nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havadan helikopter desteğiyle de söndürülmeye çalışılan yangın, yol kenarında ve trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu çalışmaları bölgede takip etti.

“Çiftlik bölgeleri tamamen yanmış durumda. Oradaki insanları tahliye ettik, tahliye etmeye devam ediyoruz”

Yangının yaşandığı bölgede çalışmaları takip eden Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, “Silivri’de anız yangınlarından bıktık. Yangın çok büyük bir alanı kaplamış durumda. Tınaztepe bölgemizden Silivri’nin yerleşim yerine, konutlar bölgesine kadar lodosun etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alındı gibi. Helikopter desteği istedik, itfaiye ve belediye ekiplerimiz burada. Hepimiz seferber olduk fakat çok büyük bir alan yanmış durumda. Özellikle çiftlik bölgeleri tamamen yanmış durumda. Oradaki insanları tahliye ettik, tahliye etmeye devam ediyoruz. Şu anda herhangi bir can kaybımız yok erken müdahale edildiği için fakat lodosla birlikte ilerleyemiyoruz. KİPTAŞ bölgesine doğru taşmaya başladı. Vatandaşlar ellerindeki sigaraları, bilinçsiz ateş yakmayı bıraksınlar. Burada can kaybı da olabilirdi. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.