Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde çıkan ot yangını korkuya neden olurken, bir oteli de tehdit etti. Otel duman altında kalırken, müşteriler de kendilerini dışarı attı.

Burhaniye Ören sahili İğde Burnu mevkiinde çıkan ot yangını rüzgarın da etkisiyle bir anda büyürken, Afytos Otel’i de duman altında bıraktı. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, iş makineleri ve su tankerleri de ekiplere destek oldu. Duman atında kalan otelin müşterileri dışarı çıkarken, yanan alanda bazı meyve ağaçları da zarar gördü. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.