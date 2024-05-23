Sınav döneminde kaygı yaşayan öğrencilere ailelerin nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirme yapan Psikolog ve Psikoterapist Sümeyye Bilici, ’’Öncelikle çocuğunuzun duygularını paylaşmasına izin verin ve onları yargılamadan dinleyin. Çocuk ancak karşısında onu dinleyen bir ebeveyn varsa duygusuyla yüzleşebilir. Ayrıca bu dönemde anlayışlı olmak ve sabırlı davranmak çok önemlidir’’ dedi.

Psikojen Akademi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucu ortağı Psikolog ve Psikoterapist Sümeyye Bilici, sınav kaygısı döneminde aile tutumunun nasıl olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Sınav döneminde öğrencilerin kaygısına dikkat çeken Bilici, ’’Sınav kaygısı, öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Öğrenciler sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında yaşadıkları yoğun stres ve endişe durumunu tolere etmekte problem yaşarlar. Bu durum normalde yapabildikleri soruları sınavda olması dolayısıyla yapamamalarına sebep olur. Sonuç olarak ortaya çıkan kaygı, öğrencilerin fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak kendi kendini sabote etmesine sebep olur. Bu süreçte, kaygılarını yönetmekte zorlanan öğrencilerin en büyük destekçisi şüphesiz ebeveynleridir’’ dedi.

’’Sınav döneminde anlayışlı olmak ve sabırlı davranmak çok önemlidir’’

Sınav kaygısını yönetebilmek adına sınav döneminde ailelerin yapması gerekenlerini açıklayan Bilici, ’’Öncelikle çocuğunuzun duygularını paylaşmasına izin verin ve onları yargılamadan dinleyin. Çocuk ancak karşısında onu dinleyen bir ebeveyn varsa duygusuyla yüzleşebilir. Ayrıca bu dönemde anlayışlı olmak ve sabırlı davranmak çok önemlidir. Bununla birlikte aileler, çocuklarına kaygının normal olduğunu ancak bunu yönetmenin yine onların elinde olduğunu öğretmelilerdir’’ şeklinde konuştu.

Takdir edebilmek

Bilici, sözlerine şöyle devam etti: ’’Başarılar takdir edildikçe çoğalır. Çocukların emek verdikleri her şeyin ne kadar değerli olduğunu asıl başarının hedefe gidilen yolda özverili olmak olduğunu onlara hatırlatın.

Destekleyici ve güvenli bir aile ortamı

Öğrencilerin kaygılarıyla mücadele ederken kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmeleri, bu kaygıyı yönetmelerine yardımcı olur. Aileler, çocuklarına pozitif bir ev ortamı sağlayarak doğru yönetilmesi gereken bu süreçte olumlu duyguları besleyebilirler. Yıkıcı eleştirilerden ve çocukların özsaygılarını zedeleyecek tutumlardan da uzak durun.

Gerçekçi beklentiler belirlemek

Her çocuğun kapasitesi ve yetenekleri farklıdır; bu nedenle, onların bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak destek olmak gerekir. Ailelerin, çocuklarından beklentilerinin gerçekçi olması gerekir. Aşırı beklentiler, öğrencinin üzerindeki baskıyı artırabilir ve kaygıya yol açabilir.

Profesyonel yardım almak

Eğer sınav kaygısı çok yüksek seviyelere ulaşıyor ve çocuğunuzun günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa, profesyonel yardım almak önemlidir. Bir psikolog desteği alınarak kaygının yönetimi öğrenilebilir.

Unutmayın sınav geçici ama bu süreçte çocuğunuza ne hissettirdiğiniz kalıcıdır.’’