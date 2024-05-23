Almanya Boks Federasyonu’nun (BDB) 75. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer ve EC Boksing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan’a ödül verildi.

Almanya Boks Federasyonu’nun (BDB) 75. kuruluş yıl dönümü, Hamburg’da düzenlenen törenle kutlandı. Törende Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer ile EC Boksing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan’a ödül verildi. EC Boksing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Almanya Boks Federasyonu’nun bizi böyle bir ödüle layık görmesi çok gururlandırdı. Bu da Almanya profesyonel boksunun tarih kitaplarına geçtiğimiz ve nesilden nesle aktarılacağımız anlamına gelmektedir. Büyük bir saygınlık kazandığımız ve kalıcı bir isim bıraktığımızı gösteriyor. Ödüller yaptığnız işi ne kadar başarılı, dürüst, ne kadar doğruluktan yana ve ne kadar fedakarca yaptığınızın kanıtıdır. Boks camiasında bu şekilde anılmak bize ayrı bir gurur veriyor. Bu ödülü bize layık gören Almanya Boks Federasyon Başkanı Thomas Pütz ve ekibine ben de sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum" dedi.

Bülent Başer: "Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına adaylığımı ilan ettim"

Bülent Başer ise önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu vurgulayarak, "25 yıla yakın bir süredir dünya ringlerinde mücadele vermekteyim. Buralardan edindiğim tecrübeleri ülkemiz boksuna aktarmak istiyorum ve bu nedenle federasyon başkanlığı adaylığımı ilan ettim. Umarım ülkemizdeki boks camiası da bu görevi bana layık görerek, boksumuzun dünyanın zirvesine çıkması için beni görevlendirirler" şeklinde konuştu.

EC Boksing basın danışmanı Vedat Alyaz da, "Almanya Boks Federasyonu’ndan böylesi bir ödül almak ülkemiz adına da büyük önem arz etmektedir. Zira Alman Boks Fedarasyonu dünyaca saygınlık kazanmış bir kurumdur" ifadelerini kullandı.