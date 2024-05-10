Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 'Huzur ve Güven' operasyonlarında, uyuşturucu ticaretiyle tanınan ve "Şirin dede" lakabıyla bilinen bir torbacıyı yakaladı. 

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Ekipler şehrin her noktasında şok 'Huzur ve Güven' uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Güven Timleri'nin Beyazıt Mahallesi'nde yaptığı son 'Huzur ve Güven' uygulamasında bir sokağın köşesinde bekleyen şahıstan şüphelenen ekipler bu kişiyi sorguladı. Yapılan çalışmada 4 adet suç kaydı bulunan 48 yaşındaki T.G.'nin kaba üst aramasında poşet içerisinde satışa hazır 43.80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. T.G.'nin "Şirin dede" lakaplı torbacı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan "Şirin dede" emniyete götürüldü.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına şok uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

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Kaynak: İHA