Şişli Belediyesi, ‘Mahalle Buluşmaları’nın ilkini gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, talepleri ve sorunları dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahalle Buluşmaları’nın ilkini gerçekleştirdi. Başkan Şahan, Feriköy, Yayla ve Paşa Mahallesi sakinleriyle dün akşam bir araya geldi. Feriköy Kent Parkı’nda gerçekleşen Mahalle Buluşması’na Şahan’ın yanı sıra Şişli Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilgili mahallelerin muhtarları ve yurttaşlar katıldı. Etkinlikte ilk olarak mahalle sakinlerine belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin memnuniyet testi yapıldı. Mahalle sakinleri, görüşlerini cep telefonlarıyla girdikleri uygulamadan paylaştı. Daha sonra Feriköy, Yayla ve Paşa Mahallesi sakinleri, Başkan Resul Emrah Şahan’a görüş ve taleplerini iletti. Vatandaşların talepleri kentsel dönüşüm, otopark ve ulaşım konularında yoğunlaştı.

100 günde 50 proje

Programda konuşan Resul Emrah Şahan, 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından göreve geldikleri ilk 100 günde 50 projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Şahan, “Hesap verebilir, takip edilebilir, vaatlerini vatandaşla yaşayan ve takip eden bir başkan olma sözüm vardı, onu tutmam gerekiyor. İlk 100 günde, 50 proje hayata geçirdik. Projelerimizi sizlerin onaylayabileceği ve takip edebileceği zeminlere taşımaya çalışıyoruz. Yaşadığımız krizler, zorluklar acil çözümler üretmemiz gerektiğiyle ilgili uyarı veriyor. Açtığımız Kent Lokantası, emekliye pazar yardımı ve yarın yapacağımız hizmetler bunun göstergesi. Bu kentin trafiğine, otoparkına, parkına ve çocuklarına ilişkin yatırımları da yapıyoruz. 3 kreşimizin temelini attık. Büyük bir aşevi ve afet koordinasyon merkezimizin temelini çok yakın zamanda atacağız. Mekik uygulaması yaptık; 35 bin Şişlili, bu ücretsiz ulaşımdan faydalandı. Şimdiye kadar 60’a yakın sokakta çocuklarımıza oyun alanı açtık. Biliyoruz Şişli’nin çocukları AVM’lere, evlerinin salonlarına sıkışmış durumdalar. Sadece şu basit etkinlikten bile 25 bine çocuğumuz faydalandı. PERPA’da bir istihdam ofisi açtık. Bu ofisle sadece Şişli’de hedeflediğimiz istihdam, 10 bin. 10 bin kişiye iş bulma hedefimiz var” dedi.

“Kentsel dönüşümle ilgili gerçek bir yol haritası göreceksiniz”

Kentsel dönüşümün büyük ve yapısal bir konu olduğunu aktaran Şahan, seferberlik içeren bir konu olduğuna dikkat çekti. Şahan, “En önemlisi planlar ve kentsel dönüşüm. Bir sihirli değnek yok; dokunalım, kentsel dönüşüm olsun. Ben şehir plancısıyım; İki başkan yardımcısı arkadaşım şehir plancısı. Şişli Belediyesi’nin teknik kadrosu çok iddialı, çok güçlü. Önümüzdeki dönem planlama ve kentsel dönüşümle ilgili gerçek bir yol haritası göreceksiniz. Fakat burada size, bize ve bakanlığa görev düşüyor. Biz, KENTHAŞ şirketimizle bunun moderasyonunu üstleneceğiz. Danışmanlığını yapacağız, sizlere anlatacağız. Planlarla belli avantajlar sağlıyoruz. Bu avantajların da dönüşümü hızlandıracak faktörler olduğunu biliyoruz. İki ay boyunca çok yoğun bir çalışma olacak. Sonra gelip buradan anlatacağız. Mahmut Şevket Paşa ve Kuştepe’de, ‘Şişli Yerinde Güçlü’ ofislerini tuttuk ve açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her projede zemin altı otopark düşünüyoruz”

Projelerinin tamamında zemin altı otoparklar yapacaklarını belirten Şahan, “Otopark konusu hepimizin gündemi. Şişli’de, bu alan gibi ürettiğimiz tüm projelerde, zemin altı otopark düşünüyoruz. Bu dönem, 4 bin 500 araca yakın otopark projesini hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.