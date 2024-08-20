Şişli Belediyesi’nin dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendiren ’Habitat Live Müzik Festivali’, konserleriyle devam ediyor. Metal müzik grubu Pentagram’ın sahne aldığı festivale İstanbullular yoğun ilgi gösterirken önümüzdeki günlerde; Nazan Öncel, Bülent Ortaçgil ve Melis Sökmen gibi sanatçılar da konser verecek.

Şişli Belediyesi tarafından Şişli Habitat Parkı’nda, 28 günde 26 konserin gerçekleşeceği Habitat Live Müzik Festivali, İstanbulluların yoğun katılımıyla devam ediyor. 12 Ağustos’ta başlayan festival, birbirinden muhteşem sanatçıların konserleriyle 8 Eylül’e kadar sürecek. Emin Fındıkoğlu, Ezgi Aktan, Şenay Lambaoğlu, Elif Çağlar, Son Feci Bisiklet, Pentagram ve Dilan Balkay, Lara Di Lara konserleriyle devam eden festivalin bu akşamki konuğu ise Duman grubunun solisti Kaan Tangöze olacak.

Şişli’de Pentagram rüzgarı esti

Festivalde geçen hafta sonu, Pentagram sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde, yüzlerce İstanbullu ve Şişlili, unutulmaz bir gece yaşadı. Dün akşam ise Lara Di Lara, müzikseverlerle buluştu. Her akşam 21.00’de başlayacak festival boyunca müzikseverler; Nazan Öncel, Kaan Tangöze, Bülent Ortaçgil, İlhan Erşahin’s & Istanbul Sessions, Ayşe Tütüncü Kuartet, Şakalı Akustik; Harun Tekin & Koray Candemir, İmer Demirer Kuartet, Melis Sökmen, No Land, Cümbüş Cemaat, Peyk gibi yerli müziğin önde gelen isimlerin şarkılarına eşlik edecek.

Öte yandan müzikseverler, Claudia Madeira (POR), Koffie (HOL), Teshay Makeda (İNG), Sra. Tomasa (İSP) Daniel Tatita Marquez (URG) ve Enzo Avitabile (İTA) uluslararası isimleri de dinleme şansına sahip olacak.

Biletler yardım paketine dönüşüyor

Festival çerçevesinde düzenlenecek konserlerin bilet ücretleri ise dayanışma paketlerine dönüşüyor. Etkinliğe katılmak isteyen sanatseverler, Mobilet üzerinden karşılarına çıkan ’yenidoğan paketi’, ’sokak hayvanlarıyla dayanışma paketi’ ve ’gıda destek paketi’nden birini seçerek bilet satın alabilecek. Seçilen paketler; yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi anneler ile yardıma ihtiyacı olan yurttaşlara gıda paketi ve sokak hayvanlarına mama desteğine dönüşecek.