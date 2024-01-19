Şişli’de başına aldığı darbe sonucu evinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin’in, caddede yere düşmesi sonucu kafasını çarptığı ortaya çıktı. Aksin’in yaralandığı anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak saat 22.30 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak’ta meydana gelmişti. 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen 49 yaşındaki Mühendis Fatih Aksin, dışarıda kafasına darbe alarak kanlar içerisinde eve gelmişti. Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istemişti. Evine gelen arkadaşları, Aksin’in kafasında darbe ve kanlar olduğunu görmüştü. Aksin’in, saatler sonra hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde Fatih Aksin’in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Aksin’in şüpheli ölümü için çalışma başlatmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden Aksin’in ölümü aydınlatıldı

Yapılan çalışmalarda, Fatih Aksin’in yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde, Aksin’in öldüğü gün saat 14.00 sıralarında binadan çıkarak sol tarafa gittiği daha sonra ise saat 15.00 sıralarında sağ taraftan kafasının arka kısmını tutarak binaya giriş yaptığı görüldü. Şüpheli ölümün aydınlatılması için detaylı güvenlik kamerası ve saha çalışmasına devam eden ekipler, Vali Konağı Caddesi’nde çiçekçilik yapan A.Y. isimli şahısla konuştu. Hayatını kaybeden Fatih Aksin’in sert şekilde yere düşerek kafasını çarptığını gören A.Y., bunun üzerine kendisinin yardım ederek şahsı kaldırdığını ve su verdiğini belirtti. A.Y., Fatih Aksin’e ambulans çağırmayı teklif ettiğini fakat kabul etmeyerek gittiğini söyledi.

Yere düşünce mağaza giriş basamağının köşesine kafasını çarptı

Çiçekçi A.Y.’nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye devam eden ekipler, bir mağazanın giriş kapısı kamerasının olayı kaydettiğini tespit etti. Görüntülerde, evinde hayatını kaybeden Aksin’in kimsenin müdahalesi olamadan hakimiyetini kaybederek sırtüstü düştüğü belirlendi. Öte yandan mağaza giriş basamağının köşesine başının arka kısmını çarparak yaralandığı ve sonrasında çevredekilerin yardım talebini reddederek evine döndüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çevre araştırması ve kamera izlemeleri sonucu şüpheli ölüm açıklığa kavuşturuldu.