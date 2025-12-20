İstanbul Şişli’de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana gelirken, sokak üzerinde yaşanan panik yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Feriköy Mahallesi 160. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.