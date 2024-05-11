Bursa’da bir sitenin bahçesine giren yılan, site sakinlerini korkuttu.  Yılan, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yakalandı. 

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitenin bahçesine yılan girdi.

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Yılanı gören vatandaşlar panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı yakalayarak site bahçesinden çıkardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA