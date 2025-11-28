Trendyol 1. Lig temsilcisi Sivasspor, futbolcu Luan Campos’un gece geç saatlerde kişisel eşyalarını toplayarak kulüp tesislerinden ayrıldığını açıkladı. Kulüp, oyuncunun bu davranışından önce herhangi bir gerekçe sunmadığını belirtti.

Campos’un ayrılışının hemen ardından, futbolcunun resmî temsilcisi olmayan bir kişi tarafından kulübe sözleşme feshi bildirimi gönderildi. Sivasspor yönetimi, iletilen belgenin mevzuata uygun olmadığını vurgulayarak bu bildirimin resmî nitelik taşımadığını ifade etti.

Kulüp, sözleşmenin geçerli şekilde feshi için Campos’tan usule uygun bir açıklama beklendiğini duyurdu. Ayrıca, geçerli bir sebep olmadan gerçekleştirilen fesih nedeniyle, gerekli hukuki süreçlerin yetkili kurumlar nezdinde başlatılacağını bildirdi.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır."

Akıllara Yannick Kamanan’ı getirdi

Bu kez de Luan Campos sözleşmesi devam etmesine rağmen hiç kimseye bilgi vermeden şehri terk etti. Cambos’un sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddia edilen, "Aklımı yitireceğim" şeklindeki içerikler şehirde tepkilere neden oldu. Cambos’un bu gidişi ise akıllara Yannick Kamanan’ı getirdi.

Paylaşımı tepki çekti

Şehirde oluşan tepkiler üzerine Campos ve ailesi yeni paylaşımlar yaparak Sivas’ı sevdiklerini, ancak kulüpten 2 ay boyunca alacaklarını tahsil edemediği için ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylan Campos için Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği iddiası yalanlandı.

"Önce üzdü sonra sevindirdi"

Campos’un adeta kaçarcasına Sivas’tan ayrılması Sivaslılar tarafından da farklı şekillerde yorumlandı. Selim Enes Yılmaz isimli Sivasspor taraftarı, "Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğun düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu. Futbolcunun aleyhinde paylaşımlar yapmışlar ama böyle bir durum yok. Sosyal medyanın sıkıntısı bunlarda. Futbolcunun aleyhinde yapılan paylaşımlardan sonra futbolcu, çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yaptı. Bu durum da beni mutlu etti" dedi.