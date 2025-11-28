Kararnameler kapsamında 621 hâkim ve cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi; ayrıca 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, kararnamede yer alan düzenleme ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanırken,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı İsmail Topçuoğlu da Bursa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan isimler arasında yer aldı.

Hüseyin Çelenk kimdir?

1972 yılında Ordu’nun Gölköy ilçesinde doğan Mustafa Çelenk, eğitim hayatının ilk basamaklarını Gölköy’de tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini ise Ulubey’de sürdüren Çelenk, üniversite tercihini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yana kullanarak hukuk eğitimini burada aldı. 1997’de fakülteden mezun oldu.

Meslek hayatına 2001 yılının Ocak ayında yapılan kura sonucunda Diyarbakır Merkez Cumhuriyet Savcılığı’nda başlayan Çelenk, yargı teşkilatı içinde farklı bölgelerde önemli görevler üstlendi. 2004’te Sivas’ın Divriği ilçesine, 2006’da Kastamonu’nun Tosya ilçesine, 2008’de ise Bitlis Merkez’e savcı olarak atandı. 2010 yılında Tokat Merkez’de görev aldı.

2013’te Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen Çelenk, 2014 yılında Tarsus’ta başsavcı olarak görev yaptı. 2016’da Rize Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı ve burada önemli çalışmalar yürüttü.

Rize’nin ardından İnegöl’de yaklaşık bir yıl Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Çelenk, 2017’de Bursa Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine geçti. Bir yıl sonra, 2018’de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlendi.

HSK’nın 2021 yılı kararname düzenlemesiyle yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmıştır.