Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın, 5800 lira seviyesine yaklaşan satış fiyatıyla dikkat çekti.
Kapalıçarşı ekranında gram altının alış fiyatı 5769 lira olurken, satış fiyatı 5853 lira seviyesinde gözlendi. 22 ayar bilezik altın ise 5274 lira alış, 5523 lira satış fiyatıyla listede yer aldı.
Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın Kapalıçarşı’da 9451 liradan alınırken, 9540 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının fiyatlarında da benzer seviyeler görülüyor.
Yarım altın 19 bin lira bandında işlem görürken, tam altın 38 bin liranın üzerinde satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.
