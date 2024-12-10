Sosyal yardım projelerine bir yenisini daha ekleyen Sivas Belediyesi, şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik nakit destek uygulamasını başlattı. Yardım programı kapsamında Belediye, emekli vatandaşlara aylık 2 bin TL nakit destek sağlayacak.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği emekli vatandaşlar için aylık 2 bin nakit destek ödemelerinin 2025 yılı Ocak ayından itibaren başlayacağını açıkladı.

Uygulama ile özellikle düşük gelirli emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Uzun, başvuruların 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ile 16 Aralık 2024 Pazartesi günleri arasında Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacağını belirtti. Seçim zamanı verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Uzun, “Dar gelir emeklilerimize aylık 2 bin TL nakit destek sağlayacağız demiştik. 11 Aralık Çarşamba günü itibariyle başvurulara başlıyoruz. Belediyemiz internet sitesindeki sosyal destek bölümünden başvurularınızı yapabilirsiniz. 16 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde başvurular sona erecek. Hak eden vatandaşlarımıza nakit desteklerimizi Gülkartlar üzerinden yatıracağız. Bu kartlarımız Ocak ayının ortası itibariyle teslim edilecek. Vatandaşlarımız buradan hem nakit olarak çekebilecekler, hem de bu kartla şehrimizdeki yerel esnaflardan ihtiyaçlarını temin edebilecekler” diye konuştu.

Nakit destek için belirlenen kriterlere değinen Başkan Uzun, “Bu kriterlerden en önemlisi emekli maaşının 12.500 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Başvuruların ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak. Sonraki süreç içerisinde de planlamalarımıza göre 20 Ocak gibi Gülkartlara desteklerimizi yatırmış olacağız. Şimdiden şehrimizdeki emeklerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.