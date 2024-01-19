Bununla birlikte siyah noktalar, bazı cilt rahatsızlıkları ile ve bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Siyah noktalar genellikle zararsızdır, ancak çok çok nadir de olsa kanser belirtisi olabilir.

Siyah Nokta Belirtileri

Bu lekeler koyu kahverengiden veya siyaha kadar değişkenlik gösterebilir, genelde oldukça düz ve genellikle oval şekillidir. Siyah herhangi vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir, ancak büyük olasılıkla vücudun en çok güneşe maruz kalan kısımlarında görülürler:

Yüz

Ellerin üst kısmı

Omuzlar

Kollar

Sırt

Kulakta

Burun

Genellikle küçük olsa da, birkaç nokta bir araya gelerek daha geniş ve büyük bir siyah nokta oluşturabilir.

Siyah Noktanın Oluşmasının Nedenleri?

Ultraviyole (UV) ışığa maruz kalmak

Cilt yapısı

Bazı ilaç tedavileri

Karaciğer rahatsızlıkları

Hamilelik

UV Işığa Maruz Kalmak

Genelde güneşten gelen ultraviyole ışıklar, siyah nokta oluşumunun en yaygın sebebi olarak bilinir. Bu ışınlar daha çok orta yaşlıları etkiler ve ayrıca açık renk saçları veya beyaz teni olanları ciddi ölçüde etkiler.

Cilt Yapısı

Siyah noktalara neden olabilecek birkaç farklı cilt tipi ve cilt hastalığı vardır, ancak bunlar yaşa bağlı koyu lekelerle aynı değildir.

Bazı İlaç Tedavileri

Bazı ilaçlar siyah noktalara neden olur, çünkü bu ilaçlar cildi güneşe karşı aşırı duyarlı hale getirir.

Bazı östrojenler

Çeşitli antibiyotikler

Kalp ritim bozukluğuna karşı kullanılan bazı ilaçlar

Anksiyete, bipolar bozukluk ve benzeri kişilik bozukluğu rahatsızlıklarına karşı kullanılan bazı ilaçlar

Enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar

Diğer Nedenler

Şu durumlarda da bu lekeler görülebilir:

Gebelik

Karaciğer hastalığı

Addison hastalığı

Hemokromatoz (aşırı demir)

Hipofiz tümörleri

Siyah Noktalar Nasıl Geçer, Tedavisi

İlk etapta doktorunuz veya bir dermatolog, fizik muayene ile koyu lekeleri teşhis edebilir. Bir nokta şüpheli görünmedikçe, biyopsi veya daha fazla testi gerektirmez.

Koyu lekeler acıtmaz ve cildinizin geri kalanıyla aynı dokuya sahiptir. Çoğu zaman herhangi bir sağlık riski oluşturmazlar, bu nedenle birçok insan kozmetik amaçlı tercih etse de onlardan kurtulmanız şart değildir. Siyah noktalar bazı reçeteli ilaçlar, tıbbi prosedürler ve evde tedavilerle azaltılabilir veya tamamen giderilebilir.

Topikal Tedaviler

Reçeteli ağartma kremleri, genellikle birkaç aylık bir süre içinde, bu lekelerin görünümünü kademeli olarak azaltır. Hidrokinon, reçeteli ağartma kremlerindeki aktif bileşendir, melanin üretimini inhibe ederek çalışır ve pek güvenli görülmediği için yalnızca kısa vadeli olarak kullanılmalıdır (uzun vadeli kullanım kanser riski doğurabilir).

Siyah noktaları tedavi eden başka (reçetesiz satılan) ürünler de vardır. Lekelerin görünümünü azaltabilirler ancak tamamen ortadan kaldıramayabilirler.

Kozmetik Tedaviler

Lazer tedavisi: Bu tedavi, siyah noktaları yakmak amacıyla konsantre ışık enerjisi kullanır. Ancak bazı riskleri bulunur, bunlar arasında arasında morarma, şişme, kızarıklık, yara izi, enfeksiyon ve cilt dokusundaki değişiklikler yer alır.

Kimyasal peelingler: Kimyasal peelingler, cildin üst tabakasını kaldırarak altındaki daha sağlıklı ve daha normal tondaki cildi ortaya çıkaran salisilik asit ve glikolik asit içerir. Bu tedavide cilt tahrişi olası bir risktir.

Mikrodermabrazyon: Her ikisi de yüzeydeki cilt hücrelerini fiziksel olarak aşındıran iki tür mikrodermabrazyon vardır. Kristal mikrodermabrazyon ile bir makine, cilde sürtünen ve hücreleri sıyıran bir çubuk aracılığıyla ince kristaller yayar. Bu tedaviler sonucunda derde pembelikler oluşabilir, ancak bu teknikler düşük riskli olarak kabul edilir.

Kriyocerrahi: Kriyocerrahi, sıvı nitrojen solüsyonu ile dondurarak siyah noktaları ortadan kaldırır, koyulaşmış cildin vücuttan soyulmasına neden olur. Riskleri de bulunur, tedavi uygulanan bölge kalıcı olarak beyazlaşabilir.

Siyah Nokta Oluşumunu Önleme

Özellikle de yaşlandıkça siyah noktalar kaçınılmaz olabilir. Bununla birlikte, bu lekelerden kaçınmanın da bazı yolları bulunur:

Kaliteli Bir Güneş Kremi Kullanın: Yalnızca yüzmeye veya güneşlenmeye gittiğinizde değil, güneşli havalarda da güneş kremi kullanmanız önerilir.

Şapka-Bere ve Uzun Kollu Kıyafet Kullanın: Dışarıdayken şapka (geniş kenarlı olanlar en iyisidir), uzun kollu ve pantolon giyin. Bunlar vücudunuzun birçok uzvunu güneşten ve dolayısıyla siyah nokta oluşumundan koruyacaktır.

Güneşin Yoğun Olduğu Saatlerde Dikkatli Olun: UV ışınlar özellikle öğle vakitleri çok etkilidir, bu saatlerde mümkünse dışarıda bulunmamak iyi bir tercih olacaktır.

Cildinizdeki bu tip tuhaflıkların zararsız olduğunu düşünseniz bile, cilt kontrolü için her yıl dermatoloğunuzu ziyaret edin. Koyu renkli bu masum noktalar muhtemelen endişelenecek bir şey olmasa da, cilt rengindeki değişikliklerin bazen, (özellikle kanama, kaşıntı ve kızarıklık gibi) diğer değişikliklerle birlikte ortaya çıktığında bir kanser belirtisi olabileceğini unutmayın.

Nadir durumlarda, solar lentigo gibi bir güneş lekesi gibi görünen şey aslında lentigo maligna adı verilen bir tür melanomu temsil edebilir. Doktorunuz potansiyel olarak zararlı bir siyah nokta tespit ederse, cildinizi kanser ve diğer benzer endişeler açısından kontrol etmek için bir biyopsi yapabilir.