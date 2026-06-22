Bir dönem Best Model yarışmasıyla adını duyuran Öztaş, yarışmada karşısına çıkan "Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti neresidir?" sorusunda telefon joker hakkını kullandı. Guma markasının kurucusu Yavuz Selim Bayraktar'ı arayan Öztaş, aldığı doğru cevap sayesinde 50 bin TL'lik soruyu geçmeyi başardı.



Mesleğinde istediği fırsatları bulamadığı için bir dönem fırında çalışmak zorunda kalan Irmak Öztaş'ın yeniden kamera karşısına geçmesini sağlayan teklif de yine İnegöl'den geldi. Guma markasının kurucusu Yavuz Selim Bayraktar, Öztaş'a ulaşarak markanın reklam yüzü olması için teklif sundu.



Teklifi kabul eden Öztaş, ilk reklam çekimlerini gerçekleştirmek üzere İzmir'den Bursa'ya geldi. Böylece bir dönem podyumlardan uzak kalan Öztaş, hem televizyon yarışmasındaki başarısı hem de reklam projeleriyle yeniden gündeme gelmeye başladı.