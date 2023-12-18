Uzak doğu pazarının en büyük online seyahat acentelerinden Ctrip‘in sahibi olduğu SkyScanner, tüketicilerin daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olmak için Twizoo‘nun mevcut içeriğini sosyal medyadan kullanacaklarını açıkladı

CTO Bryan Dove yaptığı açıklamada:

“İnsanlar, planlama ve rezervasyon için ilham kaynağından yola çıkarak, tüm gezgin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorlar. Twizoo’nun teknolojisi, seyahat karar verme sürecine gerçek değer katan sosyal medyadan gelen müşteri görüşlerini belirlemektedir. Çok yetenekli Twizoo ekibinin bize katılmasından memnunuz “dedi.

Duyuru, metasearch şirketinin Ctrip’in Trip’i satın almasının ardından, Trip.com’dan platformuna içeriğini getireceğini açıkladıktan bir hafta sonra geldi

SkyScanner, sunduğu teklifleri meta arama alanında diğerleri gibi çeşitlendirmeye devam ediyor

Bu hafta Trivago, Expedia’nın sahip olduğu HomeAway’den günlük kiralama içeriğini entegre edeceğini açıkladı.

Şirket ayrıca yakın zamanda otel önerilerine kişiselleştirme getirmek için Trip.com’u satın almıştı.

Bütün bu gelişmeler, metasearch sitelerinin seyahat pazarında yer edinebilmek için ne kadar çok çabaladıklarını göstermektedir.

Twizoo’nun altı kişilik ekibi, Skyscanner’ın Londra’daki ofisine katılıyor.