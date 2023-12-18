Otel araştırmasından rezervasyona, otel memnuniyet yorumlarından fiyatlara kadar otellerle ilgili istediği bilgilere sosyal medyadan ulaşmak bir potansiyel misafir için son derece büyük bir kolaylıktır. Sosyal medyada yer alan yorumları okumak, verilen hizmet detayları ile ilgili bilgi sahibi olmak öncelikle otellere duyulan güveni arttırır. Araştırmalar göstermektedir ki sosyal medya otel müşteri hizmeti olan bir otele talep çok daha fazladır.

Sosyal Medyanın Oteller İçin Önemi

Tüm firmalar ve özellikle oteller için sosyal medya hedef misafir kitlesini yakalama bakımından çok önemlidir. Anında binlerce müşteriye ulaşmanın en hızlı kanalı olan sosyal medya, her geçen gün kullanıcı sayısının arttığı bir platformdur. Facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya kanallarını kullananların sayısının milyonları geçtiği günümüzde otellerin daha fazla kar elde etmeleri sosyal medya çağrı merkezi kullanımı ile son derece hızlıdır. Satın alma kararını etkileyerek rezervasyon ihtimalini arttırmakta, güçlü bir sosyal medya müşteri hizmeti ile oteller özellikle reklam giderlerinden kurtulmaktadır.

Sosyal Medya Kullanımını Otellere Sağladığı Avantajlar

Günümüzde oteller için sosyal medya çağrı merkezi kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Çünkü oteller sosyal medya sayesinde daha geniş ve görülebilir bir hedef misafir kitlesi yakalıyor.

Güvenilirlik: Sosyal medya kullanımının otellere kazandırdığı en büyük avantaj güvenilirliktir. Bir müşteri için güvenebileceği bir otel bulmak çok önemlidir. Sosyal medya gibi herkesin fikrini özgürce söylediği bir platformda bir otelin sosyal çağrı merkezinin bulunması ilk önce müşteriye güven verir. Güven veren bir otelin müşteri sayısı ise hızla artar.

Saygınlık: Bir otele duyulan güven sonrası otelin saygınlığının artması kaçınılmazdır. Her kurumda olduğu gibi oteller için de saygınlık demek gelir artışı ve hedef müşteri kitlesine ulaşmak demektir. Otelinizde konaklamak isteyen misafirlerin sorularına cevap vermek, onları otel hizmetleri ve diğer detaylarla ilgili aydınlatmak potansiyel misafir ve diğer konukların otelle ilgili iyi şeyler düşünmesini sağlar. Saygın bir otel her zaman ilk tercihler arasında yer alacaktır.

Gelir Artışı: Daha hızlı müşteriye ulaşan, şeffaf bir şekilde otel hizmetlerini sunan ve her bir müşterisine anında dönerek kafalarda soru işareti bırakmayan bir otel her geçen gün müşteri sayısını arttırarak doluluk oranını yükseltir ve gelir artışı sağlar. Çünkü müşteri kendisinin olmasa bile diğer müşterilerin sorunlarının çözüldüğünü görmek ister. Bu durumda da otele olan talep artar. Sadık misafir kitlesi yakalamanın ve geliri arttırmanın en etkili yolu doğru sosyal medya çağrı merkezi kullanımıdır.

Sosyal Medya Kullanımı Otellerin Hizmet Standardını Arttırır

Potansiyel misafir ve konuklardan gelen soru, yorum ve öneriler otelin hizmet kalitesini arttırmada son derece önemlidir. Bir müşterinin neler yaşadığı ve neler hissettiğini öğrenmek ve müşteri gözü ile eksikleri görerek iyileştirme yoluna gitmek otel hizmet standardının yükselmesi ve sonuçta sadık müşteri kitlesinin artması demektir. Akıllı cihazların elden düşmediği günümüzde sosyal medyada 7/24 ulaşılır bir otel olmak bir müşteri için her zaman tercihleri etkileyen bir avantaj olacaktır.