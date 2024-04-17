Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Edremit Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projesi dahilinde, kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinliğe katıldı.

Edremit kent merkezinde bulunan Anıt Çeşme ve Kültür Meydanında düzenlenen sergi etkinlinde; sera altı bitkisel üretim, okuma yazma, Kur’an-ı Kerim, tığ oyası, sıfır atık, tekstil, aşçılık gibi kursları başarıyla tamamlayan, 12’si denetimli serbestlik yararlanıcısı olmak üzere toplam 53 kursiyere sertifikaları Kaymakam Odabaş tarafından verildi.

SODAM Merkezinde 3’er aylık dönemler halinde verilen meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri düzenlenen sergide katılımcıların beğenisine sunuldu.

Düzenlenen sergiye Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, daire amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.