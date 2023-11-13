Soğan Kürü Nedir?

Soğan kürü, prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamilelik, menopoz, miyom, polikistik over ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bitkisel bir kürdür. A, B ve C vitamini, iyot, kükürt, fosfor minerallerini içeren soğan doğal bir antibiyotik ve hazmı kolaylaştırmada oldukça etkilidir. Yapılan bazı araştırmalarda soğan tüketen bireylerde kanser oluşma riskinin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Çoğu yemekte ya da salatada tükettiğiniz soğanı, evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz soğan kürü sayesinde pek çok rahatsızlığınıza şifa bulabilirsiniz.

Soğan Kürü Nasıl Yapılır?

Soğan kürünü hazırlamak için gerekli olan malzemeler;

Bir adet orta boy soğan ve iki bardak klorsuz su. Ayrıca kürü hazırlarken soğanın kahverengi olması gerekiyor. Çünkü mor ya da beyaz renkteki soğanlar bu kürde etkili olmamaktadır. Öncelikle kuru soğan kabuğuyla birlikte kullanılacağı için bol suda yıkayıp sirkeli suda biraz bekletin. Daha sonra bir tencerede klorsuz suyu kaynatın ve içine dörde bölünen soğanları ekleyip yaklaşık 15 dakika haşlamaya bırakın. Ocaktan aldığınız kürü ılımaya bırakın. 6 ay arayla 15 gün devamlı tüketilen soğan kürü vücudumuz için tam bir şifa kaynağıdır. Hazırladığınız soğan kürünü öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce ılık olarak tüketmelisiniz. Vücudunuzun kısa sürede tazelendiğini ve yenilendiğini fark edeceksiniz.

Soğan Kürünün Faydaları

Kadınlarda miyom ve kist oluşumuna karşı koruyucudur. Polikistik over sendromunda tedavi edici etkiye sahiptir. Kadınlarda adet kanamalarını düzene sokmaktadır. Menopozun etkilerini azaltmaya yardımcıdır. Vajinal akıntıların azalmasında etkilidir. Kıl dönmeleri ve batıkların oluşumunu engeller. Sivilce ve aknelerin azalmasında oldukça faydalıdır. İçerdiği sulfosid sayesinde doğal antibiyotik kaynağıdır. Dolaşım sistemini hızlandırır ve düzenli çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildi yeniler ve canlandırır. Vücutta oluşan fazla yağları yakar ve zayıflamaya yardımcı olur. Stres ve baş ağrısını önlemektedir. Balgam ve iltihap söktürücü etkisi bulunur. Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önlemektedir.

Soğanı bu kür dışında çiğ olarak ya da yemeklerde bol bol tüketmeye özen gösterin. Vücut sağlığını koruyan ve direncini arttıran soğan tam bir şifa kaynağıdır.