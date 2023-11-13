Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Başkanlığı, şehrin içme suyu ihtiyacını sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 65, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 10 olarak belirlendi.

BUSKİ'nin açıklamasına göre, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerindeki bu durum, kent sakinlerinin su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını önemli kılıyor. Doğancı Barajı'ndaki yüzde 65'lik doluluk oranı, su kaynaklarının hassas dengesini gösterirken, Nilüfer Barajı'ndaki yüzde 10'luk doluluk oranı ise endişe verici bir seviyede bulunuyor.

BUSKİ yetkilileri, israfın ve gereksiz su kullanımının önlenmesi adına şehir sakinlerine uyarılarda bulundu. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için bilinçli su tüketimi konusunda halkın duyarlı olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, su tasarrufu yapmanın önemine dikkat çekti.