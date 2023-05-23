5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Dayak yiyen adam çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Pendik’te Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı bayıltana kadar darp etmeye devam etti. Kavga çevredekilerin müdahale etmesiyle son buldu. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.