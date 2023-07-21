Esenyurt'ta iki genç, sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olay, Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki şüpheli, sokaktaki iki gence silahla ateş açtılar.

Kurşunların hedefi olan gençler ağır yaralanarak yerde kanlar içinde kaldı. Şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştılar. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençlerden birinin annesi, ambulansın gelmesini beklerken oğlunun başında ağlayarak feryat etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgilere göre, şüphelilerin saldırı sebebi, tarafların aileleri arasında daha önce meydana gelmiş bir ölümlü olaya karşılık intikam alma isteğiydi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve sorumluların adalete hesap vermesini sağlamak için çalışmalarına devam ediyorlar.