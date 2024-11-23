Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Yenikent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak tartıştığı kişiye saldırdı. Bir süre sonra şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.