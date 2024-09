Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Pati İzi’ sahiplenme projesiyle her gün bir patili dost, sıcak yuvayla buluşuyor. Büyük ilgi gören projeye Sakarya’daki firma ve işletmeler de tatlı bir akımla katkı sağlıyor. İşletmeler, sokak hayvanı sahiplenen müşterilerine özel indirim ve fırsatlar sunarak sürece destek oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Pati İzi’ adlı hayvan sahiplendirme projesi sayesinde sokak hayvanları yeni aile dostlarına kavuşuyor. Sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan proje sayesinde her gün bir “patili dost” sıcak yuva buluyor. Projeye yerel firmalar ve işletmeler, sahiplenme sayılarının artması ve can dostların yuvalarına kavuşması için kendi faaliyet alanlarında müşterilerine özel kampanya ve ayrıcalıklar sunuyor.

Bu çerçevede her firma, kendi sektörlerinde hayvan sahiplenenlere özel indirim ve fırsatlar sunuyor. ‘Pati İzi’ uygulamasına katkı sağlayan işletmeler hayvan sahiplendirme sürecini hızlandırıyor ve pozitif bir akıma öncülük ediyor. Firmaların attığı bu adım, sektörler arasında da örnek alınıyor ve benzer uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor.

Pati İzi projesi nedir?

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan @sbbbakimevi sosyal medya hesabı üzerinden hayvan sahiplenme süreci başladı. Sakaryalı hayvan severler, bu hesap üzerinden paylaşılan patili dostların isimlerini, fotoğraflarını ve ortalama bakım ihtiyaçlarını öğrenip sahiplenebiliyor. Farklı cinslerde, renklerde ve yaşlarda olan köpekler bu hesaplar üzerinde her gün paylaşılarak yeni aile dostlarına kavuşuyor.

Sahiplendirme detayları

Paylaşımlar üzerinden bir can dostunu sahiplenmek isteyenler her gün 14.00-16.00 saatleri arasında Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edebiliyor. Pazartesi ve pazar günleri hariç her gün tesise gelen ziyaretçiler, ilgili şartları kabul edip gerekli sorumluluğu alması durumunda patili dostunu sahipleniyor. Sahiplendirilen sokak hayvanları tüm aşıları ve bakımları yapılarak yeni ailelerine teslim ediliyor.