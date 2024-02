Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı’nın bünyesinde yer alan ve içerisinde futbol sahaları, basketbol, boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının bulunduğu spor kompleksi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın yeniden yeşille anılan bir şehir olması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı’nın ikinci etabı olan spor tesisleri, düzenlenen törenle hizmete alındı. Yıldırım’ın Vakıf, İsabey, Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında yer alan aynı zamanda Kestel ve Gürsu ilçelerine de sportif anlamda katkı sağlayacak tesisler, bünyesinde seyirci tribünü de bulunan iki adet nizami suni çim futbol sahası bulunduruyor. Bünyesinde biri uluslararası standartlara uygun 800 metrekare alanlı olmak üzere 2 basketbol sahası, voleybol sahası ile güreş, boks, jimnastik, karate gibi sporların yapılabileceği salonlar, soyunma odaları, eğitim sınıfları ve otopark alanının yer aldığı tesisler, sadece Yıldırım’a değil Bursa’da sporun gelişimine ayrı bir ivme kazandıracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla şehre kazandırılan spor tesislerinin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Şehri âbâd etmeye devam edeceğiz”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere ve çocuklara inanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Vakıf Bera Spor Tesisleri’nin bile tek başına şehir ve ilçe için önem taşıdığını belirten Başkan Aktaş, şehrin dört bir tarafına futbol sahaları, spor salonları, tekvando salonları, okçuluk salonları gibi birçok tesisi kazandırdıklarını dile getirdi. Bu hizmetlerin büyük kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa büyüyor, gelişiyor. Çocuklarımız sporla hemhal oluyor. Yeni tesisler için Bakanımız Osman Aşkın Bak destek verecek. Bu mekan, 250 dönümlük bir alan. Burası bölgeye hayat veren alanlardan bir tanesidir. Öncelikle parkı Murat Kurum’un katılımıyla yapmıştık. İçerisinde farklı donatı alanları olan bir park. Bursaspor’un altyapı tesislerinin de bulunduğu bu bölgeye sporla alakalı bir tesis kazandırmak istedik. Güncel bedelle 160 milyon TL harcadık. Burada sadece futbol sahaları yok. Spor salonları, fitness alanları var. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız burada maçlarını yapıyor. Öğrencilerimiz üniversite kurslarına burada hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızdan aldığımız desteklerle bunları hayata geçirdik. Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehri âbâd etmeye devam edeceğiz. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Güzel eserler ortaya koymaya çalışıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuşmasına, ‘Bursalım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan! Size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan’dan’ diyerek başladı. Türkiye’nin dört bir yanında spor devrimi yaşandığını anlatan Bakan Bak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile beraber şehrin dört bir köşesine spor tesisleri kazandırdıklarını ifade etti. Ortaya çıkan eserlerden gurur duyduklarını söyleyen Bak, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Ortaya konulan millet bahçesi ve yanında spor tesisi Bursalılara hizmet edecek. Yıldırım’a Naim Süleymanoğlu tesislerini de kazandırdık. Başkanlarımız çalışıyor, Bursa güzelleşiyor. Bursa, spor şehri olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük amacımız, çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulmasıdır. Ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin. Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Ben de sporun her kademesinde bulundum. Bursa’da basketboldan futbola, güreşten diğer spor dallarına kadar her branşta yetenekli gençlerimiz çıkıyor. Türkiye de bir spor ülkesi olma yolunda ve spor turizmi için çeşitli yatırımlar yapıyor. Bunun sonucunda da başarılı neticeler alıyoruz. Çocuklarımız ve gençler için güzel eserler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bütün gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz. Yıldırım kazanacak, Bursa kazanacak, Türkiye kazanacak. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Vakıf Bera Kent Parkı’na spor tesisleri ilave edilerek bölgenin daha kullanışlı hale getirildiğini ifade etti. Bu tesisleri kullanan gençlerin başarılı bir sporcu, sanatçı, bilim adamı olarak ülkeye hizmet edeceğini söyleyen Varank, “Daha önceden açılışı yapılan parka ilave spor tesisleri kazandırdık. O kadar çok iş ve proje yapıyoruz ki her gün bir açılış için belediye başkanlarımız bizi arıyor. Biz bu ülkeye hizmet etmenin sevdasındayız. Bu şehirleri ve ilçeleri el ele vererek kalkındırmanın gayretindeyiz. Bunu yaparken parti ayrımı yapmıyoruz, 17 ilçemize hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Bursa’yı hizmetlerle buluşturmak istiyoruz. Bursalıların bize verdiği emaneti hakkıyla yerine getirmek için bu işleri yapıyoruz. İş bilenin, kılıç kuşananın. Çok daha güzel hizmetleri bu şehre kazandıracağız. Tesisin ilçemize ve Bursa’ya hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise Vakıf Bera spor tesisleri ile şehre devasa bir spor kompleksi kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Spor tesislerinde gençlerin ilgi duydukları spor dallarındaki imkanlardan faydalanacağını anlatan Demirtaş, tesisin şehrin spor kültürüne ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Yetişen sporcuların şehri ve ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atacağını dile getiren Demirtaş, tesislerin Bursa’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ilçeye birçok spor yatırımını Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kazandırdıklarını söyledi. Tesislerde vakit geçiren çocukların ulusal ve uluslararası yarışmalarda 3 bin 400 madalya ve 197 kupa elde ederek yüz akı olduklarını anlatan Yılmaz, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde 20 bin çocuğa da yüzme öğrettiklerini ifade etti. 2023 yaz okullarında 40 bin çocuğun spor merkezlerinden istifade ettiğini anlatan Yılmaz, millet bahçeleri ve spor merkezleriyle her zaman destek veren Bakan Osman Aşkın Bak’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Yılmaz, tesisin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler, sporcularla birlikte spor tesislerinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Bak, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra spor tesislerini gezerek basketbol, karate ve futbol branşındaki sporcularla bir araya geldi. Programın sonunda Bakan Bak topun başına geçerek penaltı atışı yaptı.