Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için atıcılıktan yüzmeye toplam 17 branşta yapılacak sporcu alımları, 1-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, genç yeteneklerin keşfedilmesinin Türkiye’nin spor geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Sporcu Eğitim Merkezleri’miz, ülkemizin spor alanındaki geleceğini inşa eden çok önemli kurumlardır. Bu merkezlerde eğitim gören çocuklarımız, hem akademik başarılarını sürdürüyor hem de profesyonel spor yaşamına adım atıyor. 2025-2026 yılı için yapılacak yeni alımlarda; atıcılık, atletizm, badminton, boks, buz pateni, jimnastik, güreş, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, su topu, taekwondo, tenis ve yüzme branşlarında yetenekli sporcularımızı tespit edeceğiz. Seçim ve performans kriterlerine uygun tüm sporcu adaylarımızı başvuruya davet ediyoruz. Çocuklarımızın enerjisini doğru yönlendirmek, onları sporla tanıştırmak ve profesyonel bir kariyerin kapılarını aralamak için bu fırsatı kaçırmayın. Ailelerimizi de bu süreçte destek olmaya davet ediyoruz." dedi.