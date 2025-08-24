SASKİ, mevcut kaynakların yetersiz geldiği noktalara alternatif yer altı kaynakları kazandırmaya devam ediyor. Kargalıyeniköy Mahallesi’nde 132 metre derinlikten elde edilen yeni su kaynağı,Çağlayan ve Çakallık mahallelerine kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamaya başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklık ve aşırı tüketime karşı su yetersizliği yaşayan bölgelere yer altından alternatif kaynaklar kazandırmaya devam ediyor.

Hendek Kargalıyeniköy Mahallesi’nde 132 metre derinlikte tespit edilen ve yapılan analizler sonucu su kalitesi içme suyuna elverişli olan kaynak, bin 500 metrelik güçlü altyapı ileÇağlayan ve Çakallık mahallelerine ulaştırıldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Müdür Sakallıoğlu, “Çağlayan ve Çakallık mahallelerimize içme suyu iletecek yeni su kaynağımızın testlerini yaptık. Hattın içinin temizlenmesi için öncelikle çıkan ilk suyu tahliye ettik. İlçemizin farklı noktalarında ise sondaj çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Genel Müdür Sakallıoğlu açıklamasını devamında ise, “Saniyede 9 litre su elde etmeye başladığımız yeni kaynak ile bölgedeki mevcut kaynaklarımızın yükünü hafiflettik. Aynı zamanda özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarını da iki mahallemizde kalıcı şekilde çözüme kavuşturduk. Su kapasitemizi artıran çalışmalarımız esnasında şehrimizin gelecek ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Yeni kaynağımız bölgeye hayırlı olsun” ifadelerini yer verdi.