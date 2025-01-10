Emekli maaşı promosyonları maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler için 2025 yılı itibarıyla yeniden gündeme geldi. 2024 yılına ait 6 aylık enflasyon oranlarına göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları %15,75 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise %11,54 oranında bir zam yapıldı. Bu artışların ardından bankalar müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girerek emeklilere cazip ödeme teklifleri sunmaya başladı. 2025 yılı itibarıyla güncellenen emekli promosyon ödemeleri emekli maaşı taşıma işlemi yapacak olanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Peki 2025 yılı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınıyor? İşte detaylar…

2025 yılı itibarıyla emekli maaşı taşıma işlemi gerçekleştirecek olanlar bankaların sunduğu cazip promosyon fırsatlarından yararlanma şansı buluyor. Ziraat Bankası SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacak. VakıfBank ise maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödeme fırsatının yanı sıra VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme vaat ediyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON SUNUYOR?

Halkbank maaşını üç yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Ödeme miktarı emeklinin maaşına göre değişiyor ve 10.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlara farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapılacak. Yapı Kredi üç yıl boyunca maaşını kendi bankasından almayı kabul eden SGK emeklilerine 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Yapı Kredi’nin sunduğu ek ödül taahhütnamesi ile emekliler, belirli şartları yerine getirdiklerinde 1.500 TL’ye kadar ek nakit ödül kazanma fırsatı elde ediyor.

Bu fırsatlar emekli maaşını taşımayı düşünen milyonlarca vatandaş için büyük avantajlar sunuyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti emeklilere daha fazla ödeme ve ek avantajlar sağlıyor. Emekliler maaşlarına göre en yüksek promosyonu ve ek ödülleri almak için en uygun bankayı tercih edebilirler.