Bursa STK'lar Platformu, "Kafa karışıklığına yer yok. 'Ecdat emaneti Bursa'ya vefa yakışır' düsturuyla tüm gücümüzle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ı destekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bursa STK'lar Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi'nde bir araya geldi. Bursa'da yaşayan ve sosyal hayatın bir çok alanında aktif faaliyetlerde bulunan, gelişmiş toplumlarda fikir üretme, bu yönde pratik çalışmalar ortaya koymada önemli bir yere sahip olan sivil toplum kuruluşları olarak bir karar aldıklarını belirten Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Tahsin Kara, yerel yönetimlerin seçiminde doğru tercihlerle yönetilmesi hususunda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı doğduğu kanaatinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik hizmetleriyle başlayıp bugünlere uzanan süreçte şehirlerimizin esas kimliğine kavuşması, yaşana bilirlik düzeyinin artırılması, her ilin gerçek belediyecilik hizmetleriyle baştan imar edilmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Kara, "Bursa'da da bu gelişmişlikten payını önemli ölçüde almıştır. Yeni dönemde çok daha etkin alacağına inancımız tamdır. Tüm bu hizmetler yanında uluslararası arenadaki kararlı duruş, gündem belirleyen söylemler ve Türkiye yüzyılı vizyonu STK üyeleri ve Bursalılar olarak dönüm noktası niteliğindedir. Bu noktada ortaya konan vizyonun, hizmet odaklı belediyeciliğin ve daha büyük hedeflere ulaşmak adına mevcut anlayışın sürdürülmesini sonuna kadar destekliyoruz. Küresel vizyonlara sahip yöneticilerimizin bu vizyonlarını önce yerelde sonrasında genelde hayata geçirebilmeleri adına sunacağımız destek oldukça elzem roldedir. Farklı isimler, söylemler çatısı altında oluşturulmuş, yeni bir vizyon ortaya koyma iddiasıyla çeşitli partiler siyasi hayatımıza girmiştir. Bu manada bölünmelerin doğru sonuç vermeyeceği gibi büyük bir tehlikeyi de doğuracağı kaçınılmaz bir sonuç olarak öne çıkıyor. Bizlerin adresi bellidir. Bu güne kadar yapılanları teminat görerek bundan sonra yapılacakların da bu yönde olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Daha yaşanabilir, refahı yüksek şehirler için, ecdadın bakiyesini arttırarak geliştirecek bir yapıya kavuşmak için destekleyeceklerinin net bir şekilde ortada olduğunu ifade eden Kara, "İrademizi ortaya koyacağımız yegane mecra ülkemizi asil unsurlarının ve misyonunun doğrultusuna çeviren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hareket merkezidir. Bilhassa şehrimiz üzerinde hayalleri olan, mütedeyyin ve milli değerlere önem veren yapının devamını önceleyen hemşerilerimizin hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz. Bu çerçevede Bursa'mızda bu hareketin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın temsiliyetinde, diğer ilçe belediyelerindeki Cumhur İttifakı Başkan adaylarını 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde, büyük hedeflere ulaşma yolunda 'kafa karışıklığına yer yok' ve de 'Ecdat emaneti Bursa'ya vefa yakışır' düsturuyla tüm gücümüzle desteklediğimizi, kamuoyuna saygı ile bildiririz" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN