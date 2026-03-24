Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentte doğayı koruyan ve sürdürülebilirliği destekleyen çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ile birlikte Üçge Şirketler Grubu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Üçge Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras ile bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, firmanın geliştirdiği çevre dostu teknolojiler hakkında detaylı bilgi aldı.

Görüşmede, yeni nesil geri dönüşüm araçları incelenirken, doğayı koruyan teknolojilerin modern şehircilik anlayışıyla nasıl buluşturulabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca bu tür yenilikçi projelerin kent yaşamına ve çevreye katacağı değerler ele alındı.

“ YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR NİLÜFER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaretin ardından görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çevreci projelere verdikleri önemi vurguladı. Kentteki tüm paydaşlarla iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Temiz, yeşil ve yaşanabilir Nilüfer kimliğimizi güçlendirecek adımları desteklemeye, tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.