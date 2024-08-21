Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatları hizmete girdi. Osmangazi Demirtaş bölgesinde bulunan 42 derin su kuyusu ile işletilen tesis, günlük 51 bin 840 metreküp su arıtma kapasitesine sahip olup, yaklaşık 400 bin kişiye kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlayacak. Tesis, suyun kalitesini Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 430 kriterden geçirerek, Bursalıların çeşmeden içilebilir suya erişimini mümkün kılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, su tasarrufu konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlıklı ve nitelikli içme suyunun temini için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bozbey, BUSKİ’nin suyun kalitesini titizlikle izlediğini vurguladı. Çeşmeden içilebilir suyun sağlandığını hatırlatan Bozbey, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Bozbey, ayrıca 2026 yılında tamamlanması planlanan Çınarcık İçme Suyu Projesi ile Bursa’nın 2060 yılına kadar su sorunu yaşamayacağını belirtti. Kentin su ihtiyacının büyük kısmı Doğancı ve Nilüfer Barajı’ndan karşılanırken, gerekirse kuyu sularının da devreye girdiğini ifade etti.

Son olarak, 140 milyon lira maliyetle hayata geçirilen Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin özellikle kurak dönemler için önemli bir altyapı yatırımı olduğunu söyleyen Bozbey, tesisin Bursa’ya büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.