SUBÜ’nün akademik ve idari personelleri, Ramazan Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademik ve idari personelleri, Ramazan Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda bir araya geldi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda bir kokteyl ile gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, koordinatörler, akademisyenler ve idari personeller katıldı. Rektör Sarıbıyık personellerin bayramını tek tek tebrik etti. Personeller de bir araya gelerek bayramlaştı.

Özel günlerde özel buluşmalar düzenleyerek bir araya gelmeye özen gösterdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemizin kuruluşundan itibaren samimiyet ve hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devamlılığını bu birlikteliğimiz sağlıyor. Hamdolsun çalışma arkadaşlarımız SUBÜ’deki huzur ortamının oluşmasında ve korunmasında büyük pay sahibiler. Ramazan, zaten manevi atmosferiyle bizleri kuşatıyor. Bunun üzerine yaşadığımız bayram sevinci çalışma ortamımızdaki kaynaşmaya ve ailemizin bağlarının daha da güçlenmesine vesile oluyor. Bu tarz buluşmaları bir gelenek haline getirmekten ve devamlılığını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.