Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği Üniversiteler Ligi Türkiye Atıcılık Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada Furkan Esat Özdin, Serdar Gökçay ve Tunahan Altay’dan oluşan SUBÜ Erkek Havalı Tüfek Takımı, atışların ardından üç gümüş madalyanın ve ikincilik kupasının sahibi oldu. Milli Savunma Üniversitesi şampiyonayı birinci sırada tamamlarken, üçüncülük kürsüsü ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin oldu.

Kaynak: İHA