Türkiye'de otobüs şoförlüğü mesleğini yapan binlerce kişinin arasına yenilerinin katılması bekleniyor. Bir seyahat şirketi açtığı otobüs şoförü ilanında 100 bin lira maaş vereceğini açıkladı.

Şirketin şartları arasında 30-55 yaş arası olunması, sigara kullanılmayacak olması, direksiyon başında telefon kullanılmaması, sabıka kaydı ve icra sorunu olmayan, kazaya karışmamış, ceza puanı 40 puanın altında olması, peron deneyimi olan, İstanbul-İzmir-Mersin'de ikamet ediyor olunması ve sağlık raporu şartı bulunuyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT?

Otobüs şoförleri, yasal olarak en geç 4,5 saat aralıksız araç kullandıktan sonra en az 45 dakika mola vermesi gerekiyor. 45 dakikalık mola, 4,5 saatlik sürüş süresi içinde en az 15’er dakikalık parçalara bölünerek de kullanılabiliyor. Bazı seferlerde iki şoför bulunmasından dolayı ve varılacak mesafenin kısa olmasından kaynaklı sadece 4,5 saat araç kullanmak da yeterli oluyor.

Bir otobüs şoförü 24 saatlik bir zaman dilimi içinde toplamda en fazla 9 saat araç kullanabilir. Aksi halde trafik uygulama noktasında ağır cezalarla karşılaşıyorlar.

Şoförler her 24 saatlik sürede en az 11 saat kesintisiz dinlenmek zorunda bulunuyor. Bunun kıstası da sürücü belgesinin takograf cihazına takılı olmamasından geçiyor.

Sürüş ve mola süreleri araçlardaki takograf adı verilen dijital cihazlarla resmi olarak kayıt altına alınıyor ve kontrol noktalarında denetleniyor.