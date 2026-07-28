64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Bursa'da sahne alan rap müziğin sevilen ismi Poizi, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan alternatif müziğin sevilen sanatçısı Poizi, Bursalı müzikseverlerle buluştu.

Yoğun ilgi gören konserde alanı dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı ve enerjisiyle beğeni toplayan Poizi, zaman zaman hayranlarıyla sohbet ederek festivale renk kattı. Işık ve sahne şovlarıyla görsel bir şölen sunan konser, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konser sonunda Bursalı sanatseverlere teşekkür eden Poizi, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. 64. Uluslararası Bursa Festivali ise konser ve sahne gösterileriyle 10 Ağustos'a kadar sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.