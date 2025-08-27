Şüphelilerin ifadelerinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kubat Talabani’ye yönelik suikast planı içinde olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Ayrıca, suikast girişimlerinin ardından sorumluluğun İran ya da Türkiye’ye yüklenmesi yönünde bir plan hazırladıkları da belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde gözaltına alınan Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi’nin destekçileri olduğu belirtilen bir grup, sorgulama sırasında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Güvenlik güçlerince tutuklanan şüpheliler, KYB Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani’ye yönelik suikast planladıklarını kabul etti. Söz konusu itiraflar, Süleymaniye merkezli bir televizyon kanalında kamuoyuna açıklandı.

Keskin Nişancı ve İHA Kullanılacaktı

Tutuklu grup üyeleri, Süleymaniye İstihbarat Sorumlusu Azi Emin’in de plana dahil olduğu suikastın planının keskin nişancılar ile kamikaze insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamalarda, Talabani’nin aracına yönelik keskin nişancı saldırısının ardından kamikaze İHA’ların gönderilmesinin planladığı belirtildi.

"Süleyaniye'ye Ukrayna Yapımı 2 İHA Gönderilmişti"

Zanlılar, saldırı için gerekli cihaz ve kameraların temin edildiğini, teknik bir ekibin de Ukrayna’da insansız hava araçları yapımı üzerine özel eğitim aldığını söyledi.

Sanık konumundaki teknik uzmanlardan biri de, "Lalezar’daki saldırı gecesi insansız hava araçlarını binanın çatısına çıkardık. Birini eski Peşmerge yönetimi binasına, diğerini Dabşan’a yönlendirdim. Ancak yoğun ateş nedeniyle kalan 2 İHA’yı uçuramadık. Aynı gece Erbil’den Süleymaniye’ye, menzili 300 kilometreyi aşan Ukrayna yapımı 2 İHA daha gönderildi ama nereye yönlendirildiklerini bilmiyorum" dedi.

"Saldırıdan İran Ya Da Türkiye Sorumlu Tutulacaktı"

İtiraflara göre, Şeyh Cengi ve Emin, saldırının İran ya da Türkiye tarafından yapıldığı izlenimini oluşturmak için insansız hava araçlarıyla (İHA) bombardıman yapılmasını da planladı.