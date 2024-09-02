Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 3 Eylül 2024 tarihinde çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte detaylar:

Fatih Mahallesi, 1. Sanayi Caddesi ve çevresi

22 Ağustos 2024, 10:00

20 Eylül 2024, 16:00

10:00 - 16:00 (Günlük)

Altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması rica ediliyor.

Karacabey:

Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca ve Ovahamidiye Mahalleleri

2 Eylül 2024, 15:15

3 Eylül 2024, 15:15

Su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Sular bulanıklık giderildiğinde verilecektir, kesin saat bilgisi verilmemiştir.

Mustafakemalpaşa:

Yunusemre Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve çevresi

28 Ağustos 2024, 09:00

28 Eylül 2024, 18:00

09:00 - 18:00 (Günlük)

Kanalizasyon çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması önemlidir.

Nilüfer:

Balat Mahallesi, Karakaya Sokak ve civarı

2 Eylül 2024, 17:00

2 Eylül 2024, 18:30

Arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda su daha önce verilebilir.

Vatandaşların su kesintisi yaşanacak bölgelerde gerekli tedbirleri alarak su stoklaması ve muslukları kontrollü kullanmaları öneriliyor. Güncel bilgilere BUSKİ'nin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.