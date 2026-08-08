Cemre Vakfı'nın katkıları ve Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8 Ağustos Cumartesi günü Yeniköy Sahili'nde düzenlenecek etkinlik, gün boyu sürecek programların ardından gece gerçekleştirilecek Perseid Meteor Yağmuru gözlemiyle sona erecek.

Alanında uzman isimler Karacabey'de buluşacak

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek bilim insanları, fotoğraf sanatçıları ve doğa gözlemcileri etkinlik kapsamında katılımcılarla buluşacak.

Programda Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Utku Perktaş, Doç. Dr. Çetin Şenkul, Arş. Gör. Dr. Pedram Türkoğlu, bilim yazarı Gizem Çoban, Melih Özbek, Akın Karahasan, Can Rıfat Turcan, Sefa Kaya, Othman Al Bedewi, Uygar Mitat ve Şebnem Coşkun gibi alanında uzman isimler yer alacak. Etkinliğin sunuculuğunu ise doğa fotoğrafçısı ve doğa koruma çalışmalarıyla tanınan Alper Tüydeş üstlenecek.



Cemre Vakfı'ndan özel atölyeler ve etkinlikler

Bu yıl Cemre Vakfı'nın katkılarıyla daha kapsamlı bir içerikle gerçekleştirilecek organizasyonda, vakıf tarafından hazırlanan özel atölyeler ve gün boyu devam edecek çeşitli etkinlikler de katılımcılarla buluşacak. Ayrıca etkinlikle Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı COP31 ile ilgili söyleşiler düzenlenerek, bilgilendirme çalışması yapılacak. Cemre Vakfının Bayburt'tan başlattığı COP31 rotasında da yer alacak olan Bursa Karacabey'de ayrıca vakıf gönüllüleri şehirde vatandaşlarla bir araya gelerek COP31'in önemini anlatacak. Program boyunca düzenlenecek çekilişlerde katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek. Bilim, çevre ve doğa temalı etkinliklerle özellikle gençlerin ve çocukların gökyüzüne ve doğaya olan ilgisinin artırılması hedefleniyor.



Perseid meteor yağmuru birlikte izlenecek

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise gece saatlerinde gerçekleşecek Perseid Meteor Yağmuru gözlemi olacak. Gözlem sırasında tamamen ışıksız bir ortam oluşturarak katılımcılarla unutulmaz bir gece yaşanacak. Her yıl ağustos ayında gökyüzünde görsel bir şölen sunan Perseideor yağmuru, uzmanların anlatımları eşliğinde Yeniköy Sahili'nden takip edilecek.



Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için herhangi bir kayıt şartı aranmazken, organizasyona gökyüzü, bilim ve doğa meraklılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.