Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı muhteşem bir gösteri ile tamamlandı. Mezuniyet töreninde aileler ve öğrenciler gurur dolu anlar yaşadı.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı 2023-2024 mezunları, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldılar. Yeni mezun sanatçı adaylarına belgelerini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku takdim etti. Mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Volkan Nallar, sanata gönül vermiş gençlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, bu yolda evlatlarını destekleyen ailelere ve gençlerin kaliteli sanat eğitimi almalarını sağlamak için çalışan öğretmenlere de teşekkür etti.

Yılsonu gösterisi büyük ilgi gördü

Mezuniyet töreninin yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarının yılsonu gösterisi de büyük ilgi gördü. Her yaştan konservatuvar öğrencisinin yeteneklerini ve eğitimleri boyunca öğrendiklerini sergiledikleri yılsonu gösterisi, konserler, enstrüman icraları, halk oyunları ve bale gösterileri ile salonu dolduran yüzlerce sanatsever tarafından dakikalarca alkışlandı.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde eğitim veren bölümlerden biri olan Çalgı Yapım Teknolojileri Bölümünün yılsonu sergisi de gösteriyi izleyenlerin uğrak noktalarından biri oldu. Sergide yıl boyunca öğrencilerin ürettikleri enstrümanlar sergilendi.