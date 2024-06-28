Bursa’nın ilk yerel marketler zinciri Özhan Market’in iki gün süren piknik etkinliğinde çalışanlar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Hamidiye Teknik Meslek Lisesi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu. Çalışanlarının mutluluklarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, hep birlikte Özhan kalitesini Bursalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Piknikte Özhan Market Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Özhan, şirkette 10, 15, 20, 25 ve 30. yıllarını dolduran çalışanlara plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Pikniğe katılan çocuklar, kendilerine hediye edilen oyuncaklar ve şişme oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, danslar, Baloncuk Show ve sihirbaz gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden lezzetli çeşitli ikramların dağıtıldığı etkinlikte, çalışanlar, çalan oyun havaları eşliğinde gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Programla ilgili bilgi veren Özhan Market Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Özhan’ın çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu dile getirdi.

Çalışanların motivasyonu için sene boyunca farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, “İki gün süren piknik organizasyonumuzda çalışanlarımızla birlikte yılın stresini attık. Personelimizin mutluluğu şirketimiz için çok önemli” dedi.