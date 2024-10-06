Osmanlı padişahları Sultan IV. Murad, III. Selim, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen musıki eserleri, Rami Kütüphanesi’nde icra edildi.

Rami Kütüphanesi’nde Osmanlı sultanları Sultan IV. Murad, III. Selim, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen ve tarihi 300 yıla kadar uzanan musıki eserlerinin icra edildiği bir konser düzenlendi. Musıki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Sultan Bestekarlar" konseri, Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve çok sayıda seçkin davetlinin yanı sıra sanat dünyasından tanınmış simalar Hande Soral, İlayda Alişan ve Rabia Soytürk de katıldı. Ünlü sanatçılar, geleneksel musıkinin zarafetine karşı duydukları derin ilgiyi ve saygıyı dile getirdiler.

Yoğun ilgi gören konserin sunuculuğunu usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlendi. Türk musıkisinin zarif eserlerini seslendiren hanendeler İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu, dinleyicileri Osmanlı saraylarının zamana meydan okuyan melodileriyle hayran bıraktı. Hanendelere tanburda Özata Ayan, kanunda Mustafa Tabak, neyde Ahmet Cavit Altınkaynak, kemençede İremnur Yaşar ve ritimde İlayda Uçar eşlik etti. Rami Kütüphanesi’nin etkileyici atmosferinde sultan bestekârların eserleriyle tarihe adeta yolculuk yapıldı.